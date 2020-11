Musta kassi kuul leidis uue kodu rekordpalju kasse

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul tõi musta kassi kuu oktoobris varjupaikadesse hulgaliselt huvilisi ning kuu aja jooksul leidis endale kodu 86 musta või must-valget kassi.

Eelmisel aastal pääses sel moel koju 85 ja 2018. aastal 52 kassi. Toona osales kampaanias aga ka Rakvere varjupaik, mida Varjupaikade MTÜ alates tänavu maist enam ei pea.

«Lisaks sellele, et koju pääses rekordarv musti kasse, sündis tänavu ka teine rekord. Nimelt kahekordistus tänu musta kassi kuuga kaasnenud tähelepanule kõigi kasside arv, kes leidsid meie varjupaikade hoole alt tee uude päriskoju. Kui tavaliselt saadame ühes kuus koju sadakond kassi, siis tänavu oktoobris oli neid 205,» ütles Priks.

Musta kassi kuud on varjupaikades peetud alates 2014. aastast. Kampaania keskendub mustadele kassidele, sest neil on teistest keerulisem uut kodu leida ja nende varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga pikaks. Musta kassi kuul pakuvad Varjupaikade MTÜ varjupaigad võimalust võtta must kass tavapärase 35-eurose loovutustasu asemel sümboolse ühe euroga.

Kõik varjupaigast loovutatavad loomad on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. Alati enne loovutamist soovib varjupaik veenduda, et lemmiklooma võtmine on uue omaniku läbimõeldud otsus.

Varjupaikade MTÜ on Eesti suurim kodutute loomadega tegelev organisatsioon, kuhu kuuluvad varjupaigad Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Valgas, Viljandis ja Võrus. Oma tegutsemisaja jooksul on MTÜ kaudu uue kodu leidnud rohkem kui 14 000 looma.