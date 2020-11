Uues raamatus pälvivad tähelepanu teemeistrid ja teetöömasinad

Eesti teed on viimase sajandi jooksul teinud läbi olulisi muutusi, millele on oma loova mõtte, töö ja otsingutega kaasa aidanud paljud Eesti teedel töötanud inimesed. Raamatus tõstetakse esile masinaid, seadmeid ja mehhanisme, mis on Eesti teedeajaloo kontekstis unikaalsed ja mille sündi on kohalikud meistrid enam panustanud.