Priit Sibul: pensionireformist võidavad kõik inimesed

Riigikohtu otsus, mis tunnistas, et pensionireform on põhiseadusega kooskõlas, tõi selguse enam kui poolteist aastat kestnud arutellu. Isamaa üks peamisi lubadusi valimiste eel oli teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine, mis annab inimestele õiguse enda vanaduspõlve kindlustamise üle ise otsustada ja selle eest vastutada. Järgmisest aastast saab see viimaks teoks.