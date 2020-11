KIRI: Olukord suitsuanduritega paraneb tasapisi

Töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuanduri olemasolu vajalikkust on päästeamet rõhutanud juba üle kümne aasta. Paraku puudub see potentsiaalselt elu päästev seade endiselt paljudes kodudes – mõnele poole ei olegi seda paigaldatud, mõnel pool on see laest eemaldatud.