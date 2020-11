Sellise järelduse saab teha Tsentris koostatud Eesti puidu- ja mööblitööstuse ettevõtete 2018. aasta majandustulemuste põhjal koostatud analüüsi järgi. Faktid näitavad, et puidu töötlemine on Lõuna-Eesti maakondades väga oluline majandusharu nii tööhõive kui ekspordi poolest, kuid samas on nende firmade loodav lisandväärtus ühe töötaja kohta suhteliselt madal.