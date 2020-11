Eesti elanike postkasti jõuavad kriisiolukorras käitumise juhised

Käitumisjuhiste avaldamine just nüüd ei ole märk sellest, et päästeametil oleks infot mingist võimalikust kriisist, mis võiks lähiajal puhkeda. Küll aga on viimased aastad näidanud, et kriisid tabavad ka Eestit – mullu oktoobris jättis ulatuslik torm Kagu-Eestis elektrita 60 000 majapidamist ning muutis inimeste igapäevaelu tundmatuseni. 2019. aasta jaanuaris tabas ulatuslik elektrikatkestus Saaremaad. 15 aastat tagasi ujutas jaanuaritorm üle kogu Eesti lääneranniku ja saared.