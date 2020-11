Elva tuletab kampaaniaga meelde oma vallas elamise võlusid

«Nende nelja inimese lood, kuidas nad on just siia elama sattunud või miks nad on siia jäänud, on kõigil natuke erinevad, kuid neid lugusid ühendab üks tugev joon – nad kõik armastavad väga oma kogukonnas elavaid inimesi ning nad on erinevad väljakutsed pööranud võimalusteks iseenda ja kogukonna arendamiseks,» rääkis Säde.