Kanepi valla hooldekodus tekkis koroonakolle

Praegu teadaolevalt on positiivse koroonaproovi andnud 21 hoolealust ja üks töötaja, andis vallavalitsus teada. Haigestunud töötaja ei ela Kanepi vallas.

Kanepi kodu töötajatele on appi tulnud nii Tartu Ülikooli kliinikumi kui terviseameti spetsialistid. Terviseameti kinnitusel on olukord hooldekodus kontrolli all.