Kanepi vallas Erastvere külas asuv Kanepi Kodu kuulub Lõuna-Eesti Hooldekeskus ASi alla. Juhatuse liige Ülo Tulik ütles, et nad on murelikud seoses viirusepuhanguga Kanepi Kodus.

«Kui viiruse esimese puhangu ajal kevadel viirus meie kodudesse ei jõudnud, siis nüüd on see kohal. Ega meie nii rohesilmsed ei olnud, et viiruse uue laine korral jääme samuti puutumatuks, ja seetõttu oleme paremini valmis,» lausus Tulik. «Paar nädalat tagasi võtsime nõukogu ettepanekul tööle suurte kogemustega töötaja Marge Tammesalu, kes aitab juhatusel viiruse kodudesse jõudmisel õigeid otsuseid vastu võtta.»