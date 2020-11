Mart Normet näeb Valgal tohutut potentsiaali

«Pöörame Eesti kaardi tagurpidi ja näeme, et Eestimaa värav ei ole mitte Tallinn, vaid Valga: eriti, kui taastub turism läbi Riia lennujaama. Valga asub ristmikul: taas tohutu potentsiaal, et panna piirkond jõuliselt elama. Rääkimata valla ja maakonna fantastilisest loodusest, mis on täielik tõmbenumber neile, kes hoolivad vaikusest ja/või kaugtöö võimalustest,» jagas Normet ajurünnaku järel muljeid sotsiaalmeedias.