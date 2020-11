Varesed ründavad kalmuküünlaid

Põlva- ja Võrumaa piiril asuvas Pille külas elav Rael-Adiina Orasson rääkis, et läks läinud pühapäeval enne kirikusse minekut Põlva surnuaiast läbi, et pühakute päeval ja hingedepäeva eel omaste haudadele küünlaid panna.

«Panime kohe tähele vareseid, kes muudkui meie ümber tiirutasid ning aeg-ajalt lausa paari meetri kauguselt mööda lendasid. Ilmselgelt pakkusid neile huvi meie küünlad. Aga kuna meil on kõikidel haudadel tormilaternad, ei saanud nad neile kuidagi ligi. Teistele haudadele pandud topsikesi tirisid nad küll igati moodi, et küünalt kätte saada. Neid topse olid kõik käiguteed täis. Suu jäi lausa lahti, sest nii agressiivseid vareseid pole me veel kohanud. Ei olnud neil enam aega puuladvas passida, kuni ära läheme – küünal oli vaja kohe kätte saada!» kirjeldas memm.