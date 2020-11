Terminal avab täna Võrus tormikindla tankla

Võrru rajatud tanklasse investeeriti Raudsepa sõnul üle poole miljoni euro. «Kvaliteetsed lahendused on paraku kulukad. Kasutame viimase mudeli tehnoloogiaid, sealhulgas ekraanidega tankureid,» lisas Raudsepp, kelle sõnul on täisteenindusjaamas 100 ruutmeetrit teeninduspinda. «Me ei tee seda investeeringut aastaks, vaid pikemaks ajaks. Arvan, et see tasub ennast ära. Kvaliteedi pealt ei saa kokku hoida.»