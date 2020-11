Võro keele agendiks hakkas ligikaudu 300 inimest

Eriti lahe juhtum leidis Laane sõnul ühe agendiga aset poes. Agendi pusa kandnud ja võro keeles ostelnud meesterahvas sai ühes Võru ehituspoes tänu pusale-keelele ostult koguni 30 protsenti soodustust. «Tundub, et võro keelt on vägagi kasulik osata,» tõdes aktsiooni eestvedaja.

Võro keel on tema sõnul vana ja väärikas, kuid liigub ajaga kaasas – õigupoolest on see keelele ainuke ellujäämisvõimalus. Sellele viitab ka sõnum võro keele agendi pusal: «Ma mõista võro kiilt. Miä om su supõrpavvõr (ilmkistumalda vägi)?» Selle tõlge eesti keelde võiks kõlada: «Ma oskan võru keelt. Mis on sinu superpauer (kustumatu vägi)?». Sõnum mängib humoorikalt üleilmastumise trendiga, kuid pöördub siis juurte juurde tagasi: tõestades, et elujõulises võru keeles on võimalik kõike väljendada.