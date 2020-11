Lavastus näitab armastuse suurust

«Ülle Lichtfeldt ilmub koloneliproua Beata Ekenstedtina šikis kostüümis elegantse daamina, valvsa võitlusvalmi emana üle vaatama oma poja Karli väljavalitut. Alguses tundubki, et emale on kõik selge, valmis hoiakud varnast võtta. Mulje muutub, kui Lichtfeldt paotab kiht-kihilt Beata tundeilma sügavust, läbinägelikkust ligimeste suhtes, eluvaprust, hingesugulust Charlottega. Lavastuse kõrghetkeks kujuneb Beata pihtimusmonoloog üksilduses, armastuse kreedo ja valu. Sel hetkel teiseneb kogu lavaruum ja avardub hingeruum, naaseb žanriülene saaga vägi. Ses hetkes paotub üksiti Lichtfeldti näitlejateema, armastus kui ainus inimväärne saatus,» on tõdenud arvustaja Pille-Riin Purje.