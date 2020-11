Kui suur oli tõenäosus, et see laat jääb üldse ära?

Olime kahtleval seisukohal veel eelmisel reedel. Ikka väga kartsime, kuna olukord on väga kriitiline ja mis on tulemas, ei tea keegi. Aga peame lähtuma ka natuke ettevõtjate soovidest, sest kaupa on vaja müüa. Jõulud on tulemas, kaubast vaja lahti saada. Saagid on salves, hoidised purkides: kõik tuleb maha müüa.