Võru linn korraldab kliimateemalise ideekorje

Nädalapäevad tagasi möödus aasta sellest, kui Võrumaad räsis palju pahandust põhjustanud oktoobritorm. «Möödunud aasta on üleüldiselt näidanud, kui habras on meie praegune elukorraldus, ja sundinud meid muutustega kohanema,» lisas Hallimäe.

«Muutusi elukorralduses on järjest enam oodata ka kliima muutumisest, mille üks peapõhjus on inimtegevus ja selle mõjud. Olgu põhjuse-tagajärje seostega, kuidas on – keegi ei saa vastu vaielda, et väiksema keskkonnamõjuga säästlikum elamine on hea arengusiht.»