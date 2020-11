Hargla kool on väike ja kokkuhoidev. «Ettevõtliku kooli haridusprogrammist kuuldes olid nad kohe valmis liituma, sest see võimaldas siduda aineid omavahel, samuti õpetatavat päriseluga,» rääkis Valgamaa arenguagentuuri juhataja Anneli Kattai. «Hargla kool sai Valga maakonnas esimesena baastaseme aastal 2017, nüüd on see esimene hõbetaseme kool.»