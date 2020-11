Lõõtsakuninga magus elu

Oma pere noorimal lapsel Toomasel on neli venda ja õde. «Õega on mul vaid aasta vahet, mistõttu hästi hea oli kasvada.

Juba sellepärast tahtsin ka enda lastele väikest vanusevahet. Triini ja Tormi on samuti head mängukaaslased, kuigi vahel kiusavad üksteist. Aga see käib asja juurde. Kõige väiksemaga tuli küll vähe suurem vahe sisse, aga kolm aastat ei ole ka veel päris hull,» tähendas ta.

Toomase ema Tiiu sai viis aastat tagasi Põlvamaa aasta emaks. Siis oli ta viie lapse vanaema. Praegu on lapselapsi 15.

Toomas Ojasaar vanemate laste Triini ja Tormiga FOTO: Anett Hallap

Pillimehe tee algus

Toomas Ojasaar tunnistas, et oli kasvueas küllaltki tõrges kõige vastu, mis oli uus. «Ajasin alatasa sõrgu vastu. Aga lõpuks hakkas kõik, mis mulle pakuti, meeldima. Samamoodi oli muusikakooli minemisega. Idee tuli emalt. Aga ega ma ikka julgenud koju minna katsetelt läbi käimata. Ja kui üks õpetaja küsis, miks tahan muusikakooli tulla, vastasin ausalt: «Ema käskis».»

Õppima pandi poiss akordionit, sest populaarse kitarriosakonna kohad olid juba täis. «Kuna avalduses oli küsimus, mis pill kodus on, vastasin jälle ausalt, et akordion, kuigi tuult see väga hästi ei pidanud. Aga hakkas meeldima,» sõnas Toomas.

Mõni aasta hiljem viis elu poisi lõõtsani. «Peasüüdlane on muidugi Heino Tartes. Aga see on hea süü. Muusikakooli orkestri repertuaaris oli ka paar rahvalikku pala ja nende esitamiseks tuli Heino appi. Mind pandi tema kõrvale istuma. Kui 2007. aastal alustas lõõtspillikursus, kutsus Tartes mind sinna. Aga mina ajasin jälle sarvi vastu: lubasin küll minna, aga ei läinud. Kui järgmine kord orkestris nägime, küsis Heino, kuhu ma jäin. Selle peale läksin kohale ja hakkas nii meeldima, et lõõts ongi senimaani mulle pakutud asjadest kõige ägedam,» kinnitas Toomas.

Algul andis Tartes poisile laenupilli, misjärel tegi juba päris oma pilli. «Põhimõtteliselt ta kinkis mulle selle. Ta ei lasknud mul isegi juttu tasumise võimalikest variantidest lõpuni rääkida, vaid kostis: «Ah ole vakka – ma näen, et sa tahad selle asjaga tegeleda,» on Toomas Ojasaar meistrile tänulik.

Kui telefonid üha moodsamaks läksid, tõmbas noormees sinna lõõtsalugusid ja kuulas igal vabal hetkel. «Kui ma poleks seda materjali kuulanud, oleksid ise mängimise ideed väga ruttu otsa saanud,» põhjendas ta.

Lõõtspilli juures köidab Ojasaart seegi, et kui lugu ka kõlab natuke omanäoliselt, siis keegi ei pahanda. «Kui mingi käiguke liiga keeruline on, siis võib-olla lihtsustad natuke. Kui aga lugu on sulle liiga lihtne, teed jälle keerukamaks. Mõnda pala olen oma seitse korda ringi õppinud, mille käigus on see muutunud üha ägedamaks,» sõnas mees.

Esimesed omaloomingulised palad sündisid päris ammu, aga hoopis teiste pillide – kitarri ja karmoška – peal. «Lõõtsa puhul on palju tüüpkäike, mis hakkavad vahel lausa segama, sest kõik on juba olemas. Viimane avastus on, et kui ees on valmis tekst, siis sellele on hulga lihtsam viisi peale teha,» avaldas autor.

Räpina valla külade päeval koos Ants Järvega lõõtsa tõmbamas. FOTO: Mati Määrits

Lõõtsakuningas 2014. aastast

Lõõtsakuningaks sai Toomas Ojasaar 2014. aastal. Selle tiitli saad siis, kui võidad võistumängimise kolm korda.

«Aga olgem ausad, pärast seda on kogu ajaline ressurss läinud kodu loomise alla. Võtta päevas kuni neli tundi pill kätte, et edasi areneda – seda pole ma suutnud teha. Aga vormis on mind hoidnud esinemised,» tunnistas lõõtsakuningas, kes hakkas pärast koroonaaega pidudel uuesti mängima juunis.

«Valdavalt on iga nädal vähemalt üks mäng. Enamik on juubelid. Unistan, et saan peolt nelja-viie tunniga tulema, aga tavaliselt jääbki see lootuse hellitamiseks. Tegemist on ju tüüpiliste eestlaste pidudega, kus algul vaatad, et ei saagi vedama. Ning alles viimase poole tunni jooksul ärgatakse ning pidu läheb käima. Kuidas sa just siis lõpetad, kui rahvas alles sai hoo sisse,» lausus pillimees.

Kui vahel mõni vanem inimene tellib pala, millest Ojasaar pole kuulnudki, otsib ta selle vaheajal internetiavarustest üles ja paari kuulamise järel on see täiesti võimalik pillist välja meelitada. Ning üldjuhul jääb ka loo tellija rahule.

«Aga mida noorem on rahvas, seda vähem on mõtet soovilugusid küsida,» ütlevad muusiku tähelepanekud. «Kui küsitakse, siis näiteks Hellasid Vellesid või Metsatöllu – samas ei ole lõõts sellisteks lugudeks mõeldud. Kõigi võimaluste pill on akordion, kus on kõik noodid olemas.»