Hea lehe sisu taga on võimekad tegijad

Lõuna-Eesti Postimehel on sel nädalal tähtpäev: 3. novembril 2017 ilmus ajalehe esimene number ja seega tähistame oma kolmandat sünnipäeva. See aeg on meile näidanud, et lugejad on meid kenasti vastu võtnud ning et väljaanne on piirkonnas vajalik ja oluline.