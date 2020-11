GALERII ⟩ Põlvamaal on tänavu kaks aasta isa – Meelis Vahtramäe ja Riho Luht

«Me ei suutnud seekord kuidagi komisjoniga ühele meelele jõuda, sest mõlemad olid võrdsed kandidaadid. Otsustasimegi, et kuna valime aasta isa niikuinii üle aasta, las siis olla üks isa kummagi aasta kohta,» põhjendas Naiskodukaitse Põlva ringkonna esinaine Kersti Kõrge.

Külas käisid ka Lahedad Mutid

Kõrge ise käis tunnustust üle andmas Vahtramäede kodus, Riho Luhti õnnitles ringkonna aseesinaine Kristel Pehk. Mõlemas kodus rääkisid naljajutte kaks Lahedat Mutti Anni ja Senni. «Kuna algselt oli piduõhtu plaanitud reede õhtuks, siis sinna pidi tulema ka kolmas mutt Tooni, kellel aga olid tänaseks (pühapäevaks – M.M) teised plaanid,» mainis Kõrge.

Kingituseks said mõlemad aasta isad vaid nende tegemisi kajastavad uhked kruusid. Nii näiteks on Meelis Vahtramäe kruusil kajastatud bridž, male, kalapüük, teatritalu.

Meelis Vahtramäe on üles kasvatanud kolm last ning tal on seitse lapselast. Ta on pannud aluse edukale aiandusettevõttele Kanepi Aiand OÜ-le, kus tegutseb koos perega tänaseni. Palgatöö kõrvalt on mees aastaid tegelenud rahvateatriga ning olnud algusest peale Alle-Saija teatritalu ja teatristuudio tegemiste juures. Samuti on ta pikka aega olnud Kanepi segakoori aktiivne liige.

«Meelise näol on tegemist eeskujuliku isaga, kelle lastest on sirgunud tublid Eestit ning perekonda väärtustavad inimesed. Ta on olnud pikka aega silmapaistev ettevõtja ning panustanud palju aega Põlvamaa rahvateatrikultuuri tegemistesse, jäädes samas tagasihoidliku inimesena ise alati tagaplaanile ja isiklikust tunnustamisest kõrvale. Alati lahke ja heatahtlik Meelis oskab teistel tuju rõõmsaks teha ning on väga positiivse loomuga. Oma rahuliku ja rõõmsa meele, perekonna väärtustamise, eestimeelsuse, abivalmiduse, kohusetundlikkuse ja töökusega on heaks eeskujuks Eesti poistele, kellest sirguvad kunagi isad,» on aasta isa iseloomustanud trupikaaslane Alle-Saija teatritalust Ingrid Ulst.

Jõuab rohkem kui inimvõimed lubavad

Räpina valla Vareste küla Sõrra talus elaval Riho Luhtil on neli last, kellest noorim on viiene ja vanim 21-aastane.

«Tegemist on superinimesega, kes teeb ja jõuab rohkem, kui inimvõimete piirides võimalik. Tema töökus ja pealehakkamine on eeskujuks kõigile meie tuttavatele, kogukonna liikmetele ja eelkõige meile, lastele,» märkis tütar Raina Luht.

Koduküla heaks on aasta isa samuti palju teinud: korraldanud kogukonnaüritusi, taaselustanud kohaliku poe ja rääkinud kaasa olulistel teemadel küla jätkusuutlikuses ja arengus.

«Ta ei ole mitte ainult töökas ja aktiivne, vaid sellele kõigele lisaks on ka suurepärane pereisa. Ei ole ühtegi tööd, mida ta teha ei oskaks ja millega ta hakkama ei saaks. Oma põnevate lugudega kostitab ta meid pidevalt – neist on õppida ja sageli saab ka korraliku kõhutäie naerda. Huumorist sellel tegelasel juba puudust ei tule. Oma kindlate sihtide ja visioonidega on ta meist vorminud need, kes me tänasel päeval oleme ja kasvatanud meid väga iseseisvateks inimesteks,» tõdes tütar.

«Sageli tulevad tal kusagil istudes ja kellegagi juttu ajades mõttesse täiesti utoopilised ideed, mis tunduvad esmapilgul võimatud, kuid mõtlema hakates ja asja süvenedes võivad need ideed saada reaalsuseks. Ta on suurelt unistaja ja väga ambitsioonikas. Oleme oma maailmapilti saanud väga palju ise voolida ning oma tarkuseteradega on ta meid kostitanud juba väiksest peale ning millest oleme välja noppinud enda jaoks olulisima. Ta on alati meid meie valikutes toetanud ja nendele hoogu andnud,» lisas Raina Luht.

«Meie arvates on ta suurepäraselt hakkama saanud. Oleme õnnelikud, et meie suure tähega Isa on just selline nagu ta on. Oleme rahul, et ta on meid kasvatanud sellisteks nagu me oleme. Oleme uhked, et Riho on just meie isa ja tahame teda selle kõige eest tänada,» toonitas tunnustatu vanem tütar.