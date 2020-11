President peab ministrite väljaütlemisi rünnakuks

President Kersti Kaljulaid tegi täna avalduse seoses siseministri ja rahandusministri tänaste väljaütlemistega.

«Eesti Vabariigi siseministri ja rahandusministri tänane rünnak Ameerika äsjavalitud presidendi ja Eesti valimiste suhtes on rünnak Eesti demokraatia ja julgeoleku vastu,» väitis riigipea.

Ta rõhutas, et poliitiku sõnal on kaal ning täna on kaks Eesti Vabariigi ministrit otsustanud oma sõnade kaalu kasutada meie peamise liitlase ründamiseks.

«Eesti julgeolek põhineb meie enda kaitsevõimel ning liitlassuhetel. Mõlemaid neid oleme loonud, hoidnud ja arendanud pikki aastaid ja erinevate valitsustega, aga täna nägime, et neid saab ka lõhkuda ja lammutada. Ameerika rahvas valib endale presidendi meie ministrite abita, aga Eesti valitsus peab seisma meie liitlassuhete ja julgeoleku eest. Kahjuks on kaks Vabariigi Valitsuse liiget saatnud täna välja selge sõnumi, et see liitlassuhe pole nende jaoks väärtus,» lisas riigipea.

Niisamuti on tema sõnul täiesti vastuvõetamatu Eesti valimissüsteemi argumentideta kahtluse alla seadmine. «Selle eesmärk saab olla vaid üks – õõnestada meie enda inimeste usaldust meie enda riigi vastu. Selline käitumine on ohuks meie demokraatiale.»

President on oma seisukoha edastanud peaministrile ning lubab arutada seda lähiajal ka välisministri ja kaitseministriga. «Arvestades, et siseministri ja rahandusministri tänased teod on kahjustanud meie liitlassuhteid ning seadnud kahtluse alla Eesti demokraatlikud valimised, kutsun lähipäevil kokku Riigikaitse Nõukogu, kus kujundada neis küsimustes selge seisukoht. Inimlikult on mul aga kurb ja piinlik,» lisas ta.

Tänases Tre raadio saates «Räägime asjast» keskendusid rahandusminister Martin Helme, siseminister Mart Helme ning europarlamendi saadik Jaak Madison eelkõige USA valimistele, kus toodi taas välja, et seal toimuv viitab ulatuslikule valimispettusele. Nii Joe Bidenit kui tema poega Hunterit nimetati korrumpeerunuteks.