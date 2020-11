Tomi Saluveer: kas lõhestumise lõpp?

Mõne aasta tagustest perekondlikest sündmustest ma seda küll ei mäleta, et poliitilisi diskussioone oleks välditud. Ilma kõrval on see alati olnud üks lollikindel teema, milles kõik tahtsid kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Nüüd on aga koosviibimistel tekkinud pikad vaikusepausid, sest äärmuslike poliitikute edulood on elu muutnud. Kui varem vaieldi nüansside üle, siis nüüd on oht lahkuda jõululaua äärest (kui seda üldse tänavu tuleb) tõsise tüliga.