Ilmar Tagel: Põlva volikogu peaks valla eelistused kiiresti ümber vaatama

Uue vallamaja ehitust ei saa põhjendada väitega, et praegu asub vallavalitsus kolmes kohas ning nendel hoonetel puuduvad invajuurdepääsud. Leian, et ametnik peaks ise tulema puudega inimese juurde, see oleks eetiline. Selle saaks vallavalitsus töökorras lahendada.