Endine Valga asevallajuht sattus kriitika alla

Oktoobri algul Jõhvi vallavanemaks valitud Jüri Konrad on sellest ajast alates sattunud nii ajakirjanduse kui kohalike poliitikute kriitilise pilgu alla. Ühe opositsiooniliikme sõnul said kohalikud volinikud Valgast materjali, mis seab Konradi kompetentsi kahtluse alla, samuti ei mõistetud, miks vallavanem pidi nii kaugelt tulema, vahendas ajaleht Põhjarannik. Veel kirjutas ajaleht, et vallajuhid koos Konradiga käisid koroonaajal poseerimas lasteaias, kuhu vanemad ei tohtinud siseneda, ning et Konradi ettevõte on maksnud väga vähe makse.