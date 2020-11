Kaitseväe piirkondlikud juhid kohtuvad Setomaa esindajatega

Setomaa vallavanem Raul Kudre leiab, et Kaitsevägi on Eesti üks suurimaid struktuure, kes kaasab ka väga palju inimesi. „Setomaa vald on pikima EL välispiiri omav vald ning ka ohu korral oleme meie esmane tander, kus tegevused käivad,“ ütles vallvanem. „Millised plaanid on kaitseväel ja kas neid saab ühitada valla plaanidega on üks kohtumise eesmärk. Valdkonnaks on infrastruktuuri korrashoid-teed elekter, side jne. Alati on võtmetähtsusega ka siin elavad inimesed.“