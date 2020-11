Värska gümnaasium pälvis Euroopa Ettevõtliku Kooli tiitli

„Värska gümnaasiumis on ettevõtlusõpe integreeritud kõikidesse vanuseastmetesse ning ettevõtlust hakatakse õppima juba esimeses klassis,“ märkis JA Eesti direktor Kersti Loor. „Eriti eeskujulik on see, et enamik sealseid õpetajaid kasutab majandusõpetuse meetodeid igas tunnis, mida nad annavad, teisisõnu loovad nad ainete vahel elulisi seoseid ettevõtlusega.“