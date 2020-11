Lätis hakkas kehtima eriolukord

Ajutiselt suletakse ilu- ja tätoveerimissalongid. Juuksurisalongid jäävad avatuks tingimusel, et ühe kliendi kohta on vähemalt 10 ruutmeetrit salongipinda.

Vaatamata asjaolule, et Läti on Eesti lisanud nende riikide nimekirja, kust saabudes peab Lätis jääma eneseisolatsiooni, ja välja on kuulutatud eriolukord, ei pea Valga valla registreeritud elanikud veetma eneseisolatsioonis 10 päeva. Seda siiski juhul, kui nad ei liigu väljaspool Valga ja Valka omavalitsuse haldusterritooriumi. Endiselt tuleb täita ankeet veebilehel covidpass.lv/. Valga ja Valka deklareeritud elanikud ei pea seda täitma igal riigipiiri ületamisel: piisab ühest korrast 30 päeva jooksul. Ankeedi täitmise järel saadetakse e-posti aadressile teavitus, mis kutsub üles eneseisolatsiooni jääma. Valga ja Valka elanikke see ei puuduta.