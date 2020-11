Täna saab minna marti jooksma või kodus marte vastu võtta. Kuidas on käidud sanditamas Valgamaal, sellest kirjutasid lapsed mardijuttude konkursile laekunud töödes. Nimelt korraldas Valga muuseum konkursi, et koguda pärimust tänapäeva sanditamise kohta. Osaleda said noored vanuses 8–14 aastat ning parimad autorid on nüüdseks selgunud.