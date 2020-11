Valitsus kehtestab siseruumides 2+2 nõude ja maskikohustuse

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et valitsus on otsustanud taastada siseruumides 2+2 nõude. See tähendab, et liikuda võib kahe kaupa, hoides järgmise paariga kahemeetrist vahet. See hõlmab suuremaid poode, kaubanduskeskusi, ametiasutusi ning kassades peab püsima maha märgitud joonte taga.

Väikesed maapoed jm keskkonnad, kus reeglit mõistlikult järgida pole võimalik, sellega kaasa minema ei pea. Samuti ei laiene 2+2 nõue kino- ja teatrisaalidele ega koolidele, küll aga meelelahutusasutustele, mis peavad uksed sulgema südaööst.

Erand kehtestati ka söögikohtadele. Valitsus pidas restoranide esindajatega mitu päeva läbirääkimisi ja neile vastu tulles on lubatud, et üks laudkond on kuni kaheksa inimest, keda peab järgmisest laudkonnast lahutama vähemalt kaks meetrit.

Ühistranspordis, kontserdi-, kino- ja teatrisaalides tuleb hakata kandma maski.

"Kui sa pole alla 12-aastane või sul pole muud meditsiinilist näidustust, tuleb oma suu ja nägu katta. On see mask või enda maskilaadne toode, selles osas me ei täpsustanud," ütles Reps.

Samas möönis ta, et rangeid trahve nõude eiramisega rakendama ei hakata. Küll aga on meditsiiniasutusel või kontserdikorraldajal õigus maskikandmist külastajalt nõuda.