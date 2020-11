Kauplusekett avab Räpinas uue poe

«Oleme Räpina poe plaani pidanud juba ligikaudu aasta,» rääkis kaupluseketi A1000 juht Einar Visnapuu. «Suuremates Eestis linnades on meie poed olemas, nüüd hakkame neid rajama ka väiksematesse kohtadesse.»

Visnapuu sõnul korraldas kauplusekett internetis oma klientide seas küsitluse, et saada teada populaarsemad kohad, kuhu kliendid tulevikus A1000 poodi ootavad.

«Räpina oli üks koht, kus meid oodatakse,» lisas ta. Hoonet, kus uus pood avatakse, teatakse Räpinas ka tantsu- ja ööklubi Võhandu järgi.

«Kuna kodu lähedalt on kõige lihtsam alustada, oligi Räpina väiksemate kohtade seas meie esimene valik.» põhjendas Visnapuu. Kesklinnas Maxima kaupluse vastas asuva poe kaubanduspind on tema hinnangul väikelinnale paraja suurusega. Remonditööd on tehtud ja praegu käib kaupluse sisseseadmine.

Visnapuu sõnul saab kaupluses tööd kuus inimest, kes on juba leitud. «Kuna inimestel jääb praegusel ajal tööd järjest vähemaks, pole töötajaid leida raske,» ütles Visnapuu ja väitis, et A1000 Market paistab Eesti toidupoekettide seas silma ka töötajate kõrgete palkadega. Poekett annab üle riigi tööd paarisajale inimesele.

A1000 Market on keskendunud toidu- ja tarbekaupade müügile, selle kauplused on ka Tartus ja Valgas. Firma ärimudel on müüa võimalikult palju ja soodsa hinnaga. «Kui Lätis asuvates poodides müüakse peamiselt alkoholi, siis Eestis on põhirõhk toidukaupadel,» on öelnud Visnapuu.

«Räpinas on praegu kolm toidukauplust, nüüd tuleb üks juurde. Räpina Konsum jääb endiselt suurimaks ja parima valikuga kaupluseks,» nentis Coop Põlva juhatuse esimees Kristo Anderson, kelle sõnul on konkurents samas edasiviiv jõud. «Konsumi eeliste seas on aga ka parem ligipääs autoga liiklejatele.»

«Konkurents on alati tervitatav,» lausus ka Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik. «Meie tugevus on kvaliteetne kaubavalik. Pakume Räpina ja selle ümbruse inimestele väga suurt valikut tooteid ja seda

püsivalt hea ning odava hinnaga. Sealhulgas on meil väga lai ja soodsa hinnaga puu- ja juurvilja ning värskete toidukaupade valik.»