Airi Hallik-Konnula: mida ootan uuelt keskkonnaministrilt?

Õige pea ilmselt keskkonnaministri toolile asuv võrumaalane Rain Epler on ütelnud, et üks esimesi töid on eri osapooled metsanduse teemal taas ühe laua taha tuua. Võib-olla saab sellest ministriks olemise esimene proovikivi: võtta erinevaid huvikaitseorganisatsioone eelarvamusteta ka siis, kui mõni neist on sinu ministrikohale sobivuse juba eos kahtluse alla pannud.