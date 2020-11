Tugikodus lahendati tüli rusikatega

Nöörimaa tugikodu direktor Maarika Loodus ütles, et intsident juhtus tugikodu esimesel korrusel, kus pakutakse varjupaiga teenust. Direktori informatsiooni kohaselt oli lööjaks tugikodu uus elanik, kellele alkohol ei sobi. "Mõlemad olid alkoholijoobes ja vesteldes tekkisid nii suured arusaamatused, et sõnadega neid ei lahendanud," lisas Loodus.

67-aastane kannatanu sai peahaava ja kiirabi viis ta haiglasse. "Praegu on ta õendushoolduses jälgimisel ja minu informatsiooni kohaselt on temaga kõik korras."

Teine mees puhkab praegu veel tugikodu kõrval asuvas arestikambris. "Kaine peaga on väga asjalik mees, aga alkohol kohe üldse ei sobi," kommenteeris direktor uut asukat.

Maarika Loodus ütles, et antud vägivalla juhtum on tugikodus erand. "Väikesed nägelemisi ikka on, aga selliseid asju juhtub õnneks harva."