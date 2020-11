Võru linn pälvis tunnustuse

Keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus saab KIKilt kuni 50 000 eurot keskkonnaalasel koolitusel osalemiseks, avaliku ürituse korraldamiseks või keskkonnaheaolule kaasa aitava investeeringu toetamiseks. „Loodame, et täna tunnustatud kohalikud omavalitsused on eeskujuks ka teistele ning järgmisel aastal võime taas uutele edulugudele kaasa elada,“ lisas Treier.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt märkis, et kuigi üldvõitjaid sai olla vaid üks, väärivad tunnustust absoluutselt kõik kandideerinud omavalitsused. „Kõik nad on andnud kohalikul tasandil suure panuse keskkonna hüvanguks ning valmis tegema veelgi rohkem. Vahel on just tunnustav sõna see edasiviiv jõud, mistõttu läheb see konkurss kindlasti ka kordusesse,“ julgustas Münt omavalitsusi järgmistel sarnastel ettevõtmistel kindlasti end üles andma ning oma tegevused avalikkuse ette tooma.