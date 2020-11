Leedus suri ööpäevaga 14 koroonaviirusesse nakatunut

Ööpäevane ohvrite arv on kõrgeim pandeemia puhkemisest alates. Viimase 24 tunni jooksul tehti 13 092 koroonatesti.

Leedus on kogu pandeemia jooksul koroonadiagnoosi saanud 28 262 inimest. Praegu on aktiivseid haigusjuhte 21 419 ja tervenenud on 6608 inimest.