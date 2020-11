Apteegid paluvad klientidel järgida kehtestatud tervisenõudeid

Liidu juht, proviisor Ly Rootslane ütles, et COVID-19 levik on Eestis oluliselt suurenenud ning seetõttu tuleb kinni pidada kehtestatud tervisenõuetest. "Apteeker on sageli inimesele esmaseks kontaktiks lihtsamate tervisemurede lahendamisel. Nii nagu kevadel, teevad apteegid ka praegu kõik endast oleneva, et pakkuda kvaliteetset teenust ja jääda avatuks ka siis kui suurem osa tervishoiuteenustest võib olla piiratud kättesaadavusega," selgitas Ly Rootslane.