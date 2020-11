Ministri sõnul muutub postiteenus inimestele kättesaadavamaks

"Tänased võrgukesksed nõuded tagavad küll postkontori olemasolu, kuid see ei taga veel kliendirahulolu," ütles Eesti Posti nõukogu esimees Sten Soosaar.

"Kui postkontor on kaks tundi päevas või mõni päev nädalas avatud, on nõuded küll täidetud, kuid ilmselgelt ei vasta see kliendi ootustele," lisas Soosaar.