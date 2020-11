Poola ärimees ostis Tamula kaldal luksusmaja

«Lahkusime Poolast sealse poliitilise ja majandusliku olukorra tõttu,» rääkis Tomasz’i abikaasa Ewa Grochowski, kelle sõnul tulid nad koos lastega Eestisse maikuus ning otsustasidki siia jääda. «Ainus maja, mis meile siinkandis meeldis, oli see Võrus Tamula järve kaldal asuv maja. Nüüd peame küll iga päeva 70 kilomeetri kaugusel Tartus tööle käima, kuid me arvestasime sellega.»

Ewa Grochowski sõnul tegutsevad neil ettevõtted ka Poolas, kuid Eestisse tulemise eeldus oli, et siin sõlmiti ettevõtte jaoks teatud sobivad lepingud – nii otsustati siia jääda. «Meile oli kõige tähtsam leida maja veekogu ääres, samuti otsime suurt maja, sest meil on poeg ja tütar, kes vajavad eraldi ruume,» lisas naine. «Samuti on meil kaks koera, seetõttu oli tähtis, et nende jaoks oleks suur aed.»