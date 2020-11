Rakvere toob Põlvasse itaalia hõngu

Lugu räägib Marinast ja Albertost, kes on aastaid abielus olnud. Ühel päeval saabub nende ukse taha salapärane kimp tulipunaseid roose. Algab müsteerium, millesse lisaks neile segatud veel mitu inimest. See on armastuse lugu, mille lõpp on üllatus ka asjaosalistele endile.