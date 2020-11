Kultuuritempel täitub taas inglitega

Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht ütles, et sarnaselt varasemate kordadega on kauplejaid poolesaja ringis: rohkem neid majja ei mahugi. «On neid, kes osalenud vist pea kõigil aastatel. Näiteks on seegi kord tulemas muuseum-teemakoda Inglite Kodu Võrust, varemgi menukad ehete ja disainriiete pakkujad. Mõistagi on ka uusi tulijaid.»