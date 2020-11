Kobras sulges Võrumaal liikluse

Läheduses elav Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus nentis, et kobraste närimisi on ka Vaidva jõe kaldal asuvatel puudel igal pool näha. Nädalavahetusel käis mees aga Vastse-Roosa vesiveskis ja nägi, et üks kobras oli üritanud puidust paisu väravast läbi närida. «Sellist üritust pole küll kunagi varem näinud,» nentis mees.