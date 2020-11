Ilves ja Supernova pühendasid Räpinale laulu

Nagu Ilves ise tunnistas, pole tegu siiski päris uue heliteosega. «Tegelikult on see ju sama pala, mis sai kunagi kammerkoorile tehtud.» Loo, mille kooriseade tegi Hain Hõlpus, esmaettekanne sai Räpina kammerkoori esituses teoks 2009. aasta oktoobris Räpinas Pargi tänava sildade taasavamispeol. Selle sõnad tellis koori dirigent ja muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen temalt juba paar aastat varem. Algselt ei pidanud muusikat üldse Ilves tegema, aga nii see lõpuks ikkagi juhtus, on Ilves meenutanud Õhtulehes.