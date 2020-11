Räpina vallavalitsuse read täienesid

Lall on sündinud ja kasvanud Võrus ning lõpetanud Mainori kõrgkooli. Lisaks on ta ammutanud teadmisi psühholoogias ja pereteraapias. Ta on töötanud teenindusvaldkonnas, aga ka perede tugiisikuna. Valla kodulehel tutvustab ta end kui kolme kärgperes kasvava lapse ema.