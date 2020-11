Curly Strings annetas lastele 6000 eurot

Albumil teeb kaasa hulk lõunaeestlasi: Põlvast pärit Mari Jürjens, Setomaal elav Lenna Kuurma, võrumaalane Mari Kalkun, Tõrvas sirgunud Adeele Jaago ja seto Jalmar Vabarna. Samuti Ivo Linna ja Robert Linna, Ewert and The Two Dragons, Liisi Koikson, Marge Niller ning Laulupesa stuudio lapsed Airi Liiva juhendamisel.