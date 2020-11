Kirjanik Kristina Ruder: lapsi tasub kuulata

17 raamatu autor Kristina Ruder tunnistas, et leidis elu mõtte alles siis, kui hakkas kirjutama. FOTO: Arvo Meeks

Kirjutamise kiiks

Õppis Ruder pärast keskkooli hoopis sekretäriks-raamatupidajaks, lisaks äri- ja personalijuhtimist. «Leidsin, et selleks, et ellu jääda ja perele midagi võimaldada, tuleb esmalt karjääriga tegeleda. Aga kui sul ikka kirjutamise kiiks sees on, siis ega sellest pääse. Ühel hetkel otsustasin, et tõstan üht-teist sahtlipõhjast välja ja võtan kirjastusega ühendust. Nüüd olen sõltuvuses kirjutamisest. Sain võrratu võimaluse minna sel sügisel magistrisse ka eesti kirjandust õppima.»

Luuletused tulevad Ruderil paremini välja, kui ta kirjutab need paberile. «Vahel kuulen tänaval mõnd sõna ja sellest sünnib lugu. Olen mõelnud, et peaksin kasutama diktofoni, et see nauding ja sõnast loo avastamine ei ununeks.»

Päris pisikestele on tal kõvade kaantega «Lume lugu», mis on luulevormis. «Olen selle üle väga uhke, sest armastasin lapsepõlves samasuguseid raamatuid. Otsisin kunstnikku, kes teeks illustratsioonid kriipsujuku stiilis. Õnnestus Facebooki hobikunstnike grupist leida Tartu koolitüdruk Aliise Arendi, kes visandas paberile elu just sellistele tegelastele, keda nähes oleksin soovinud neid kallistada.»

Kristina Ruder, kirjanik «Sain aru, et mind kutsutakse Pühajärve kooli esinema, aga tegelikult näidati mulle «Lustaka Katarina» ainetel tehtud etendust. See oli nii armas, et võttis pisara silma.»

Iga loodusega seotud fantaasiaraamatu taga on mingi teema. Näiteks «Minu nimi on...» räägib hüljatud koerast.

«Sel ajal räägiti palju kodututest loomadest ning mu keskmisele lapsele läks see väga hinge. Leidsingi, et tuleb kirjutada lugu sellest, mida võiks tunda maha jäetud loom. Olen saanud tagasisidet, et esimese klassi lapsed nutsid, kui õpetaja seda ette luges. Ja kui õpetaja pakkus, et jätame siis pooleli, hakati hüüdma: «Ei-ei-ei – lähme edasi!» Lastele võib sellistest valusatest asjadest kirjutada. Nii õpivad nad ise mitte nii tegema,» toonitas Ruder.

«Sigalahedad merioravad» sündis tänu abikaasale. «Meil on loomad, keda tema kutsub sigalahedateks merioravateks. See nimi tuli ju avalikustada.»

Lemmikloom vihmauss

«Vihmaussi ja kapsaussiga» on ka omapärane lugu. «Käin ikka koolides esinemas ning kord küsisin lastelt, kes on kellegi lemmikloom. Räägiti kassidest ja koertest ning mõnel oli ka papagoi ja kilpkonn. Lõpuks tõusis tagapingist püsti üks poiss ja ütles: «Aga minul on vihmauss.» Teised hakkasid naerma, aga see jäi mind kummitama.»

«Lustakas Katarina» on ilmunud ka vene keeles, «Sigalahedad merioravad» saanud tuntuks ka soome keeles.

Jõhvis ja Mustvees kuulis kirjanik, et vene perede lapsed ei tahagi «Lustakat Katarinat» lugeda vene, vaid eesti keeles, et meie riigi keelt harjutada.

Esinemiskutse saabus ka Pühajärve koolilt. «Sain aru, et mind kutsutakse esinema, aga tegelikult näidati «Lustaka Katarina» ainetel etendust. See võttis pisara silma.»