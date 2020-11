Valgamaa punaristlasi kannustab soov kaaskondseid aidata

Tihe on koostöö Läti Punase Ristiga, kellega koos on ette võetud rahvusvahelisi projekte. «Nende liikmemaks on suurem, põhirõhk on projektipõhisusel,» teadis Valgamaa seltsi sekretär.

Staažikaid punaristlasi on Valgamaa seltsis omajagu. Näiteks juhatuse liige Udo Reinsalu on vabatahtlikuna tegutsenud 14–15 aastat. Hele Heletäht on Punases Ristis lausa 2003. aastast, vahepeal ta küll peatas oma liikmelisuse.

Valgamaa seltsi sekretäril Aina Päärol saab 5. detsembril 40 aastat Punases Ristis töötatud. FOTO: Mati Määrits

Hea vaheldus

Põhjuseid, miks punaristlaste sekka kuuluda soovitakse, on erinevaid. Näiteks Piret Mitt ja Valgamaa tugikeskuse tegevusjuhendaja Ago Kello löövad kaasa vahelduse pärast.

Valga lasteaia Walko õpetaja Klarika Raudheidingile on juba lapseeast meeldinud teisi aidata. Samuti on ta tahtnud alati kuuluda mingisse kollektiivi.

«Ühes kooriproovis kuulsin minu kõrval lauljatelt, et nad lähevad vabatahtlikuks. Järgmisel õhtul läksin ise kaasa ja siin ma olen,» tõdes ta. Nüüdseks on naine vabatahtlikuna tegutsenud üle kümne aasta. Punase Risti noortetöös osalevad ka Raudheidingi kaks last.

Gümnasist Lilli Maire Adson käis koos emaga juba lapseeast saadik Punase Risti üritustel kaasas. Paar aastat tagasi astus ta noorterühma, kuhu saavad kuuluda 13–21-aastased.

Tarmo Rosenberg, Eesti Punase Risti asepresident «Valvetes on äge käia. Vabatahtlik abiline ongi kõige lähedasem mu paljude ametite hulgas.»

«Algul tundus eriti lahe osaleda simulatsioonides ehk mängida tundide kaupa kannatanut. Kui Valgas peatus soomusrong, olime halastajaõed. Paju näidislahingus tuli meil üht «haavata» saanud jõulist härrasmeest kanda – täpsemalt võtsime ta käevangu,» tõi ta välja mõne eredama hetke. «Kõik inimesed, kellega olen siin aastate jooksul kohtunud, on mulle kui pereks muutunud,» lisas ta.

«Lilli on õppinud ära ka simulatsioonide (vigastuste grimeeritud kujutised kehal – M. M.) tegemise. Selles on tal lausa eriline anne,» tunnustas Tarmo Rosenberg.

«Kuidagi peab ju kasulik olema,» kostis tütarlaps selle peale tagasihoidlikult.

Lilli Maire ema Ester Kukk on Valga põhikoolis aastaid eest vedanud Punase Risti ringi. «Meil oli päris suur rühm üheksandikke, praegu on lapsi viis-kuus,» tähendas ta.

Valgamaa punaristlased Ester Kukk (vasakult), Lilli Maire Adson, Tarmo Rosenberg ja Ringo Saar FOTO: Mati Määrits

Igas koolis olid Punase Risti ringid

«Põhikool valdavalt valmistabki ette meie tulevasi punaristlasi. Kui 40 aasta eest alustasin, olid kõikides koolides Punase Risti ringid,» meenutas Aina Pääro.

Juba koolipõlves liitus Punase Ristiga ka Kenari Koonik. Praeguseks on ta seal olnud kaheksa aastat.

Noormees õpib Tartus küberfüüsikat, aga temagi kuulub endiselt Valgamaa organisatsiooni. Praegu on ta ka selle noorim liige.

Samuti oli juba koolinoorena punaristlaseks hakanud Janek Lilleleht. Ta on kaasa löönud heategevusloterii korraldamisel ning andnud esmaabi Laatre mäkketõusuvõistlusel, kus tuleb ikka ette venitusi, lööke ja nikastusi. «Eks põhiline esmaabi on panna külma peale,» mainis ta.

Aina Pääro, Punase Risti Valgamaa seltsi sekretär «On olnud ka päris ekstreemseid valveid: näiteks naiste maadlusvõistlusel olid nii mõnedki ninad verised ja silmad sinised.»

Kooliga seotud inimesi on Punases Ristis omajagu nii õppurite kui õpetajate poole pealt vaadates.

Näiteks Tsirguliina kooli õpetaja Svetlana Oper ütles, et on kohe hingelt punaristlane. «Mul on au siia organisatsiooni kuuluda,» kuulutas ta. Esimese asjana oma tegemistest Punases Ristis meenutas naine kadunud inimeste otsimist, mis olevat tõeline meeskonnatöö koolitus.

Õpetaja Ringo Saar käib Valgas Punase Risti üritustel Otepäält. Kokkupuude selle seltskonnaga tekkis tal KEAT (kaitse end ja aita teist) laagrist, milleks oli vaja ette valmistada kuuenda klassi õpilased. Laagris tuli mitu korda ka esmaabi anda.

Aina Pääro sõnul tegutseb Sangaste ja Otepää piirkonnas kokku viis vabatahtlikku.

Ainus meedik rühmas on Sangaste perearsti õde Piia Künnapuu. Temal oli valvetest meeles Pühajärve Kuldkalakese võistlus ning samuti mäkketõusuvõistlus. «Otepää rattamaratonil oli palju pisitraumasid,» meenutas ta.

Esmaabirühma liikmed Ester Kukk ja Tiivi Rüütel iseõmmeldud vanas stiilis Punase Risti vormis FOTO: Tarmo Rosenberg