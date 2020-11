Lindora laadaplatsi kõrval läheb raietöödeks

Täpsemalt on plaanis järgmise aasta kevadel küpse metsa uuendusraie aegjärkse raiega, et et luua sobivad valgustingimused uue metsapõlve looduslikuks tekkeks. Üks ala on 0,92 hektarit ja teine 1,45 hektarit.

Kuna tegemist on kõrgendatud avaliku huviga alaga, siis toimub raiete tutvustamine 24. novembril kell 14 Lindora laadaplatsi lõkkekohas. RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo ütles, et lisaks eraisikutele on kutsutud olukorraga tutvuma ka Lindora laada korraldajad ehk Vastseliina Piiskoplinnuse SA esindajad, samuti Võru valla esindajad. «Tegelikult on see meie külastuskorralduse puhkekoht, kus korra aastas peetakse Lindora laata,» lisas ta. Metsaülem ütles, et plaan on mets hõredamaks raiuda, et uued puud paremini peale kasvaksid.