Terviseamet sõlmis uue lepingu koroonaviiruse proovide võtmiseks ja testimiseks

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul oli uue hanke läbiviimine vajalik, sest hetkel kehtiva lepingu maht hakkas täituma. „Koroonaviirus on tulnud selleks, et jääda. Seetõttu on vaja tagada piisav testimisvõimekus viiruse leidmiseks, sest ilma korraliku ülevaateta olukorrast ei ole võimalik haiguse levikut ohjata,“ ütles Üllar Lanno.