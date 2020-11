Tõrva vallavanem valiti Reformierakonna juhatusse

Ruusmann tänas kõiki Lõuna-Eesti Reformierakonna liikmeid toetuse eest. Ta loodab, et suudab erakonna juhatuse laua taha ja poliitikasse tuua senisest rohkem Lõuna-Eesti vaadet. «Ei saa ju salata, et Eesti eluolu otsused ja tegevused on Tallinna poole tugevalt kreenis,» kommenteeris ta.

Tõrva vallavanemal on hea meel, et erakonna juhatusse valiti inimesi Eesti erinevatest paikadest, erineva tausta ja kogemusega. Ta usub, et see aitab Eesti populaarseima erakonna tegevusi veelgi paremini planeerida ja juhtida.