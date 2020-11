Mees põgenes koos viinapudeliga metsa

Politsei sõnul näevad nad sageli, et paljudel juhtudel on kellegi teadmata kadunuks jäämise taga olnud vähemal või suuremal määral alkoholijoove. Ebaadekvaatses seisundis sihitult liikudes satutakse ohtu, alajahtutakse ning koju tagasi enam ei jõutagi. Alkoholijoove pärsib oluliselt inimese arusaamist ümbritsevast: alahinnatakse ilmastikuolusid, ei osata koduteed leida ning liigutakse sihitult ka kümneid kilomeetreid eemale nii, et politseil ei jagu teinekord enam piisavalt aega abivajajani jõudmiseks ja tema elu päästmiseks.