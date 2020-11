Lähipäevil tulevad suured soojakraadid

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva enamasti pilves ilm. Ajuti sajab vihma, ida pool ka lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, saartel ja läänerannikul kuni +8 kraadi. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm. Ajuti sajab vihma, ida pool ka lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhtul pöördub saartel tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, puhanguti kuni 17, rannikul 22 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 5-10 soojakraadini. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Ajuti sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, puhanguti kuni 17, rannikul 22 m/s. Pärastlõunal tuul lühikeseks ajaks veidi nõrgeneb. Sooja on 8-12 kraadi.